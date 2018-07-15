Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Topçuoğlu Mahallesi’nde Eski Belediye Hizmet Binası yanında mahallede esnaflık yaptığı öğrenilen Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Taleb Shah’a evine gitmek üzere yürürken silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırının ardından güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliğini belirledi. Gerçekleştirilen operasyonla silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen 28 yaşındaki Mohammad H.K., 21 yaşındaki Abdül A. ve 21 yaşındaki Abdulrazzagh H.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mohammad H.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken Abdül A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Abdulrazzagh H. de, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderildi.

Öte yandan vücuduna 4 kurşun isabet eden Taleb Shah’ın Kastamonu Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.