Kastamonu'da Ahilik Kültürü Haftası kutlandı

Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı, Kastamonu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği işbirliğinde Nasrullah Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, mehteran ekibinin çaldığı marşlarla devam etti.

Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Ahilik, özellikle ticaret hayatında sağlanmaya çalışılan birçok denetimin, birçok prensibin geçmişteki uygulama halidir. Ahiliğin içinde iş disiplini var. Herkes işini bir disiplin içinde yapıyor. O da insanında verdiği hizmetin kalitesini, arttırmalarını sağlıyor. Ayrıca iş ahlakı var. İş ahlaki da kişinin müşterileri ile belli bir prensipler içerisinde çalışmasını sağlıyor. Sadece kendi işiyle ilgili değil, diğer meslektaşlarıyla da belli disiplinler içinde iş yapması anlamına geliyor. Bugün iş hayatında özellikle işini doğru yapan firmalar arasında karlılık birinci amaç olmaktan çıkmıştır. Çünkü sadece kar elde etmek için çalışan işletmelerin bunu çok uzun süre sürdüremedikleri, bir noktadan sonra o karlılığın azaldığı görüldüğü için artık işletmeler için öne çıkan birinci hedef müşteri memnuniyeti olmuştur. Eğer müşteri memnun edilirse, o zaman onu kendini bağlamış oluyorsunuz, hem de onun tavsiye ile yeni müşteriler kazanıyorsunuz. İnsanların mal, hizmet alımlarında reklamcılık sektörü ne kadar gelişmiş olursa olsun, en önemli reklamın bizzat o hizmetten yaralananların tavsiyelerin en büyük reklam olduğunu araştırmalar gösteriyor. Biz bu değerleri bugüne taşırsak, bu disiplinle, iş ahlakıyla, bu birliktelikle inanın işi daha iyiye gider. Günü kurtarmaya yönelik hareketler bunun tam tersi sonuçları doğurur. Ahilik Haftası'nın anlamını iyi bilerek ve bizzat iş hayatımıza taşıyarak, bu kutlamaları daha büyük anlam taşıyacağını biliyoruz” dedi.

Afetzedelere geçmiş olsun temennisinde bulundu

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, 13 Eylül'de şiddetli dolu ve yağış nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunarak, “Aldığımız bilgiye göre 4 binin üzerinde bina zarar gördü. Bina ve araçlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor. Mevzuata göre çeşitli yardımlar yapılacaktır. Benzer hadiselerde yaptığımız yardımları buralarda da yapıyoruz. Valiliğimiz sosyal yardımlaşmadan ödenek talep etti. Valiliğimizin incelemesi sonucunda gerekli yardım yapılması için inceleme devam ediyor” diye konuştu.

“5 yıldır esnaflarımızla ilgili belediyeye şikayet olmadı”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, “Her yerde olduğu gibi ilimizde de esnaflık önemli bir meziyet, bunu kurallarına uygun yaptığınız sürece, insanların size olan bakışları, sizinle olan alışverişi daha etkin bir hal alıyor. Özellikle Osmanlıdan beri ahilik kavramıyla bizde beliren o esnaflık ruhu ve ahlakı halen ilimizde devam ediyor. Ben bunu çeşitli vesilelerle söylüyorum. Esnafımız her bakımdan müşterilerine ahilik çerçevesinde gelenek ve doğruluğuyla hareket ediyor. 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum bu ilde esnaflarımızla ilgili daha bir şikayet olmadı. Bazı zamanlar sorunla oluyor ama bizler esnaf odamızla aramızdaki ikili ilişkilerle halletmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Günümüzde ahiliği her zamankinden daha çok anlamaya mecburuz”

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Ufuk Dravor ise, şöyle konuştu: “Bizler, Ahiliği sadece esnaf ve sanatkarların geçmişten gelen bir gururu olarak değil, aynı zamanda büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan ülkemizin ölümsüz bir ışık kaynağı olarak görüyoruz. Kendisinden çok başkalarını düşünen en az kendisi kadar başkalarının da hak ve hukuklarını kollayan bir insan modeli ortaya koyan Ahiliği, tam da bu noktada her zamankinden daha çok anlamaya mecburuz. Ülkemizin son dönemlerde yaşamakta olduğu döviz manipülasyonunu bir fırsat bilerek ellerinde bulunan ya da fabrikalarında ürettikleri ürünleri değerinin üzerinde kazanca dönüştüren kişi ve kuruluşlar Ahilik kültürünün toplum ve insan merkezli anlayışını benimseyememiş, esnaf ve sanatkâr anlayışından uzak, gözlerini hırs bürümüş kişilerdir. Bu anlayışta olanlar devletimizin almakta olduğu tedbir ve denetimlerle bu tutumlarından vazgeçecek ve yaptıklarından utanacaklardır. Pabuçları er geç dama atılacaktır”

Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata da, şunları kaydetti: “Ahilik, toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran kaynaştıran, dost edindiren bir olgudur. Bu bağlamda 13 Eylül akşamı yaşadığımız doğal afet sebebiyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ahilik Kültür Haftası sebebiyle esnaflarımızın, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması konusunda duyarlı olmalarını ve Ahilik kültürünü canlandırmalarını temenni ediyorum”

Konuşmaların ardından çırak, kalfa ve ustalık belgesi almaya hak kazananlara belgeleri verildi. Daha sonra esnaflıkta 50. yılını dolduran esnaflara da plaketleri takdim edildi. Sepetçioğlu Halk Oyunundan sonra peştamal kuşatma gösterisiyle birlikte sona erdi.