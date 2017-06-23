Kastamonu’da at çiftliğinde yangın çıktı

Yangında bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı İnceğez Köyünde yapımı devam ve Türkiye Jokey Kulübünün Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan harralarından örnek alınarak yapılan safkan, İngiliz, Arap atları yetiştiriciliği yapılması planlanan at çiftliğinin giriş bölümünde bulunan kulübede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında bina, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 20 bin TL civarında zarar olduğu açıklandı.