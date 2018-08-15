2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’da, TÜKOV organizasyonu, Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı ve Moral Vakfı desteğiyle 16-17 Temmuz tarihlerinde Avrasya Kurultayı ve İbn-i Sina’yı Anma töreni düzenlenecek. Etkinliğe TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman, Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı Başkanı, Gerontolog Dr. Kemal Aydın, Moral Vakfı Başkanı Rıza Deniz ve yurtdışı ve yurtiçinden çok sayıda davetli katılacak. 16 Ağustos tarihinde Kastamonu Üniversitesi’nde Avrasya Kurultayı gerçekleştirileceği, 17 Ağustos tarihinde Nasrullah Kadı Külliyesi Camii’nde Cuma namazında İbn-i Sina için hatim duası yapılacağı belirtildi.

TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: ’’Avrasya Kurultayı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu 2018 programlarımız kapsamında hayalimiz olan ve yıllardır detayları üzerinde çalıştığımız anlamlı ve büyük projelerimizden ilkini Kastamonu ilimizde açıklayarak asil Türk Milletimizin kadim tarihine, kültürel mirasına, birliğine sahip çıkarak tarihi bağlarından beslenen yenilikçi bir millet olduğunu, bölgesel kalkınma, bilim, sağlık, ekonomi, siyasal, kültürel, kültür turizmi gibi bir çok alanda tekrar yükseliş göstereceği inancı taşıdığını ve bunun tarihten gelen genetik mirasımız olduğu olgusunu gösteriyor olmaktan şeref duymaktayız.

Kastamonu ilimize TÜKOV tarafından ahilik teşkilatının da yaşatılacağı Osmanlı Köyü, Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı liderliğinde kurulan İbn-i Sina Enstitüsü tarafından yaşlılık araştırmaları araştırma merkezi ve Alzheimer köyü, Moral Vakfı tarafından Moral Köyü projelerimizin ülkemizin diğer bölgelerine ve Dünya ülkelerine rol model olması ülkemiz adına gurur kaynağımız olacaktır. Bu köylerimiz yılın 12 ayı 24 saat yerli ve yabancı ziyaretçilerimize açık olup, halka hizmet hakka hizmet anlayışının mensubu bir milletin şuuru ile hareket edeceğiz. Ekonomik sistemlerin batıdan doğuya evrildiği yeni dünya düzeninde Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 ve bölgesel kalkınma projesi kapsamında yapılacak Avrasya Kurultayı ile Türk Milletinin yeniden inisiyatif aldığı ayrıca anlamlı olmaktadır. Türkiye’de yedi bölge, Dünya’da 7 kıtadaki tüm insanlığa Avrasya Kurultayı Dünya Kültür Vadisi projemiz kapsamında ülkemizin tarihten gelen kültürel geleneği ve misyonuyla da özdeş modellemeleri içeren projelerimizi açıklamak en büyük hayalimizdi. TÜKOV (Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı), Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı, Moral Vakfı işbirliği ve güç birliği ile gerçekleştireceğimiz projelerimizi bugün sizlerle paylaşıyor olma heyecanımıza maddi ve manevi sizleri de ortak etmek istiyoruz’’.

Çokyaman, sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’BM Sürdürülebilir Kalkınma Vizyon 2030’un Avrasya bölgesinde yerleşerek bölgesel kalkınma ve işbirliğini artırmak için düzenlenen Avrasya Kurultayı kapsamında gerçekleştireceğimiz projelerimizde ülkemizin kalkınması adına durmadan yapacağımız çalışmalarımızda tüm Türk Milletimizin bizlere eşlik edeceğine inancımız tamdır. Tarihimize ve bizden olan değerlerimize sahip çıkmak bu üç vakfımızın kuruluş vizyon ve misyonları arasında olup, bu inanç ve şuurla İbn-i Sina’nın doğumunun 1037’inci yılında İbn-i Sina konferansını gerçekleştirerek gençlerimizin atalarımızın ışığında geleceğe yürümelerine köprü olmaktan onur duyuyoruz. Bu konferansların devamı her yıl Ağustos ayının 2’ci haftasında ve seçilecek Türk Dünyası Kültür Başkenti’nde gerçekleştirilecektir’’.