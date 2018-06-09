Kastamonu’da baba ocağına şehit ateşi düştü

Bingöl’ün Yedisu İlçesi Kabayel Karakolunda çöp dökmeye giderken hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkındağ’ın ailesine iftarın ardından şahadet haberi verildi. Kastamonu’nun Cide ilçesinde Çayyaka köyünde ikamet eden ve komşularına iftara giden baba Ahmet Yatkındağ ile anne Zehra Yatkındağ’a oğullarının şahadet haberini Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve Cide İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Oğlunun şahadet haberini alan baba Ahmet Yatkındağ, “İftar saatinde arkadaş aradı beni, başın sağ olsun, dediler. Annesi Zehra ve ben ilk aradıklarında çok kötü olduk ama benim oğlum vatanı için şehit oldu. Vatanımız sağ olsun” dedi.

Şahadet haberinin verilmesinin üzerine J. Er Şevki Eren Yatkındağ’ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit babası Ahmet Yatkındağ, evde taziyeleri kabul etti. Şehit evini Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş da ziyaret etti.

Öte yandan Şehit Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkındağ’ın cenazesi, sabah saat 08.30’da Bingöl’de yapılacak askeri törenin ardından Kastamonu’ya uçakla getirilecek. Kastamonu Havalimanından da helikoptere konulacak olan şehidin cenazesi, Cide’nin Soğuksu mevkiine iniş yapacak. Burada protokol ve vatandaşlar tarafından karşılanacak olan şehit cenazesi, öğle namazını müteakip Çayyaka Köyü Camisi’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

Cenazeye, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katılması bekleniyor.