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13 Temmuz 2017 00:46

Kastamonu’da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı

Kastamonu’da iki aracın çarpışması sonucu bariyerlere çarpan LGP’li otomobil alev aldı.

Kastamonu’da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı

13 Temmuz 2017 00:46

Yanan araçtan sürücü ve yanında bulunan yolcu kendilerini güçlükle kurtarabildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul Yolu Batı Çevre Yolu’nda Hasan Kabadayı (37) idaresindeki araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, refüjden karşı yöne geçerek şerit değiştirdi. Karşı şeride geçen araç, Ferhat Uçar yönetimindeki 37 BC 041 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve taklalar atan araç, bariyerlere çarparak durabildi. Bu esnada bir anda LPG’li araç alev alarak yanmaya başladı. Yanan araçta bulunan şoför Hasan Kabadayı ve arkadaşı Semra Büyük, kendilerini son anda dışarı atabildi. Diğer sürücü ve çevreden geçen diğer araçların haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı güçlükle söndürdü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri de, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunda küçük yanıklar olduğu öğrenilen Hasan Kabadayı ve Semra Büyük, Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan yangın sonrası emniyet güçleri, Kastamonu-İstanbul karayolunda önlem alırken yanan araç çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol, tekrardan trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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