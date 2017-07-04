Kastamonu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olayın ardından bir grup emniyet önünde toplanarak saldırgana tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi ile Murat A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Suriye uyruklu vatandaş, Murat A.’yı bıçakladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Murat A., buradaki ilk müdahalesinin ardından Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası bir grup, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak saldırgana tepki gösterdi. Grup ile polis ekipleri arasında tartışma yaşanırken olası taşkınlıklara karşı Kastamonu’dan Taşköprü ilçesine çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, öfkeli grubu sakinleştirmeye çalıştı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sağduyu çağrısında bulunarak, “Sizlerin burada şuanda beklemenizi gerektirecek bir şey yok. Beklemenizin bir yararı yok. Emniyet güçleri arkadaşlarımız konuya hakim, olayla ilgili prosedürlerini devam ettiriyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız buradan dağılsınlar” dedi.