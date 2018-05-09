Kastamonu’da Bilim Şenliği başladı

“Üretimden Tüketime, Hayallerden Bilime Haydi Koş Kastamonu” 4007-TÜBİTAK Bilim Şenlikleri programı kapsamında desteklenmeye layık görülen Kastamonu Bilim Şenliği projesi, Kastamonu Belediyesi Kapalı Pazaryerinde başladı.

Bilim Şenliği hakkında bilgiler veren Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Kamil Doğanay, “TÜBİTAK’nın 4007 kodlu bir programı bulunuyor. Bu program sayesinde TÜBİTAK, illerde Bilim Şenliği düzenliyor. Bizimde amacımız tüketimden üretime, hayallerden bilim adlı Bilim Şenliğinde öğrencilerimizin yaparak yaşayarak kendi özgüvenlerini kazanmaları açısından bir şey üretme duygusunu kazanmalarını istiyoruz. Burada roketten robota, ebru sanatından bilimsel fen deneylerine her türlü etkinliğimiz bulunuyor. Burada bunları öğrenciler hepsini kendileri görüp kendileri yapacaklar, kendileri yaşayacaklar. Üretmenin tadına vararak ilimizdeki öğrencilerimizin özgüveni gelişmesine yine ülkemize katma değer katması için yeni nesil yetişmesini istiyoruz. Biz bunu amaçlıyoruz. Ülkemizin üretmesini amaçlıyoruz. 21. yüzyılda vizyon kazanmış öğrenciler istiyoruz. Bu 21. yüzyılda vizyon kazanan öğrencilerde ancak üretme duygusunu kazandırarak verebiliriz. Bizler bu yüzden böyle bir etkinlik planladık” dedi.

Bilim Şenliği’nin iki gün boyunca açık kalacağını belirten Doğanay, “Tüm Kastamonu halkı buraya davetlidir. Okullardan öğrencilerimiz gelecek. Yaklaşık 4-5 bin civarında öğrenci ve halkın ziyaret etmesini bekliyoruz. Geniş bir katılım olacak. Saat 09.00’dan 18.00’da kadar bütün stantlarımız açık kalacak. Seanslarda öğrencilerim kendileri deneyler yapabilecekler. Robotlar yapabilecekler. Buradaki etkinliklerde öğrencilerimiz üretmenin tadına varacaklar” diye konuştu.

Kastamonu Kayı Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Cihan Gülgün de, “Üretimden Tüketime, Hayallerden Bilime Haydi Koş Kastamonu” isimli TÜBİTAK 4007 projemizin açılışını yaptık. Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü. Toplam 36 atölye, uzay çadırımız, görsel deneylerimiz, robotik kodlamalarımız, 3D yazıcılarımız, mobil uygulamalarımız aynı zamanda sadece bilim ve mühendislik değil sanat temelli atölyelerimizde var. El yakma atölyemiz, taş boyamalarımız, sanata dair atölyelerimiz de mevcut. İnşallah bunların hepsini burada gerçekleştireceğiz. Bu projemiz Kastamonu’da ilktir. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz” şeklinde konuştu.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, şunları kaydetti: “Eğlenerek, oynayarak ve uygulayarak öğrenmenin gerçekleştirileceği Bilim Şenliğimiz sayesinde dezavantajlı öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretimin her kademesindeki öğrencilerimizi bilime ve araştırmaya özendirerek ilimizde genç bilim insanı yetiştirme çalışmaları da desteklenmiş olacaktır. 7’den 70’e tüm Kastamonu halkımıza yönelik düzenlenmiş olan Bilim Şenliğimizde en az bin 600 kişinin etkinliklere katılması hedeflenmektedir.”

İki gün sürecek olan Bilim Şenliği boyunca interaktif atölye ve laboratuvar çalışmaları, bilim şovları, gökyüzü gözlemi ve çeşitli başlıklarda atölye çalışmalardan oluşan 39 farklı etkinlik, hem vatandaşlar hem de öğrenciler deneyerek ve uygulayarak inceleyebilecekler.