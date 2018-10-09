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Kastamonu'da bir kişi ormanda ölü bulundu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre; Bozkurt'un Yeni Mahalle Mimir semtindeki ormanlık alana ağaç kesmek için giden Necati Rençber‘den (67) haber alamayan yakınları, Rençber'in kesim yaptığı ormana giderek aramaya başladı. Ormanda kestiği ağacın üzerinde hareketsiz bulunan Rençber'in öldüğü olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından tespit edildi.


Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alandan çıkarılan Necati Rençber'in cesedi, Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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