Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 01:06

Kastamonu’da bir konak, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında üç katlı bir konak, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’da bir konak, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

05 Aralık 2017 01:06

Yangın nedeniyle 6 kişilik aile kış günü evsiz kaldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Çiğil Köyünde ikamet eden Hasan Şener’e ait konakta, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın başladı. Yangın esnasında evde bulunan Hasan Şener ile Fevziye Şener, ilk olarak ahırda bulunan hayvanları kurtardı. Ardından garajda bulunan otomobili de yangın yerinden uzaklaştıran Hasan Şener ve Fevziye Şener, bu esnada itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Daday Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında üç katlı konak, içerisinde eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konağın yanması sonucu 6 kişilik aile, kış günü evsiz kaldı.


Öte yandan jandarma ekipleri, yangın mahalline gelerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Sisli
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç