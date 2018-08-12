Kastamonu’da bir markette yangın çıktı

Yangında market kullanılamaz hale gelirken, 2 dairede de yangından zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Candaroğulları Mahallesi’nde Muammer Maden’e ait markette gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Daha sonrasında doğalgaz patlaması sonucu yangın büyüdü ve üst katta bulunan dairelere de sıçradı. İhbar sonrası olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında market yanarak kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki iki dairede de maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.