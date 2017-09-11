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11 Eylül 2017 17:35

Kastamonu’da cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kastamonu’nun en işlek caddesinde çıkan tartışma sonrası bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.

Kastamonu’da cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

11 Eylül 2017 17:35


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cebrail Mahallesi Kırkçeşme Caddesi üzerinde F.İ., kendisi hakkında konuştuğunu ileri sürdüğü E.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.İ., yanında bulundurduğu tabanca ile E.Y.’ye 6 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yerde kalan E.Y.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince E.Y. Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, olay sonrası kaçan F.İ. ise polis ekiplerinin kısa kovalamacası sonrası yakalanarak gözaltına alındı. F.İ., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Silahlı kavga sonrası polis ekipleri, caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmakta büyük güçlük çeken polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından kapanan cadde, tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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