Kastamonu'da Çekme Helva'ya coğrafi işaret alındı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu'nun meşhur çekme helvasına coğrafi işaret alındığını açıkladı.

Valilik Makamında Coğrafi İşaretler Toplantısında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Coğrafi İşaretler ile ilgili olarak ilimiz genelinde bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar sonucunda son 2 yılda 5 tane ürünümüze Coğrafi İşaret alındı. Taşköprü Sarımsağı'na 2010 yılında, Taşköprü Kuyu Kebabı'na 2016 yılında Coğrafi İşaretleri alınmıştı. Şuan itibariyle Coğrafi İşaretli ürün sayımız 7 oldu. Bugün itibariyle Kastamonu Çekme Helvası'na da Coğrafi İşareti tescillenmiş oldu. Böylelikle 2018 yılı 3 tane ürünün birden Coğrafi İşaret aldığı bir yıl oldu. Yılsonuna kadar bu sayıya 1-2 tane daha eklemeye çalışıyoruz. Şuanda alınandan daha fazlasını almaya çalışıyoruz. Bunlarda elimizi çabuk tutmak oldukça önemli. Çünkü her ne kadar ilimizin kendine özgü ürünleri çok denilse de, Anadolu'nun her tarafında aynı isimdeki ürünler benzer ya da farklı üretim metodu ile üretilmektedir. Birisinin Coğrafi İşaret almasında, diğerinden bir adım öne geçmesi ona avantaj sağlıyor” dedi.

En son Kastamonu Çekme Helvası'nın da Coğrafi İşaret alması ile birlikte Taşköprü Sarımsağı, Taşköprü Kuyu Kebabı, Pınarbaşı Kara Çorba, Tosya Pirinci, Tosya Bıçkısı ve Daday Etli Ekmeği'nin de aralarında bulunduğu Coğrafi İşaretli ürün sayısı 7'ye yükseldi. Devrekani Hindi Banduması, Devrekani Cırık Tatlısı, Doğanyurt Kestane Balı, Siyez Bulguru, Tirit, Kastamonu Simidi, Kastamonu Pastırması, İnebolu Ekmeği, Fındık Şekeri, İnebolu Kızılcık Tarhanası, Siyez Unu, Taş Baskı ve Göce Çorbası olmak üzere 13 ürün için de Coğrafi İşaret çalışmaları halen devam ediyor.