Kastamonu’da çiftçilere 18 bin adet fidan dağıtıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilere meyve fidanı dağıttı. Fidan dağıtım törenine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, her yıl sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde fidan dağımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında geçtiğimiz sonbaharda 4 bin adet ceviz fidanının toprakla buluştuğunu söyleyen Yaman, “Her yıl sonbahar ve ilkbaharda fidan dağıtımı yapıyoruz. İlimizde sonbahar dikimine uygun yerlerimiz var. Sahil ilçelerimiz, Tosya ve Hanönü sonbahar dikimine uygun. Diğer ilçelerimiz hava şartlarından dolayı ilkbahar dikimine uygun. İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ile protokolümüz kapsamında geçtiğimiz sonbaharda 4 bin ceviz fidanı aldık. Bu fidanları Tosya’ya verdik. Yine Tokat’tan 4 bin aşılı asma fidanı getirdik ve bunları Hanönü, Taşköprü ve merkeze diktik. Şu anda Samsun ve Isparta’dan fidanlarımız geldi” dedi.

Bir yılda 18 bin 340 adet dağıtılan fidan toprakla buluştu

Bir yılda 18 bin 340 adet meyve fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu: “Sonbahar ve ilkbahar sezonunda toplam 18 bin 340 adet fidan dağıtımı yaptık. Bunların 4 bini ceviz, 4 bini asma, armut bin 530, ayva 200, şeftali 240, vişne 200, kiraz bin 160, Amasya elması 7 bin 10. Bu fidanlar bugün-yarın toprakla buluşacak. İlimizde yıllar önce meyve fidanı konusunda söz sahibiyken bugün biraz gerilemişiz. Kastamonu’da zeytinden kiviye kadar her şey oluyor. Ben çiftçilerimize şunu diyorum; ticari düşünmeseniz bile kendi ihtiyacınız için şart. Pazara ve markete baktığınızda Amasya elması bu yörede tercih edilen bir meyve. Fiyatları da diğerlerine göre ikiye katlıyor, hatta bazen bulamıyorsunuz. Ben de iki yıldır Amasya elmasının komplesini almaya çalışıyorum. Bu konuda kaynak olarak Bakanlığımızdan kaynak aldık ve İl Özel İdaresi’nden destek aldık. Bu projelerin yarı fiyatı destek kapsamında ve yarısını da çiftçi karşılıyor.”