Kastamonu’da çıkan orman yangının enkazı havadan görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde bağlı Tavşanlı ve Çavuş köylerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşamüzeri ormanlık alanda yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı sonrasında olay yerine gelen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın, köylülerinde yardımıyla söndürüldü. İki adet helikopterin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarında havanın kararmasıyla birlikte ormanlık alanda yangın gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Orman Genel Müdürlüğünden gönderilen 6 adet helikopterle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonrası ormanda oluşan zarar havadan görüntülendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede havanın kararması sebebiyle helikopter çalışmalarına son verecek. Soğutma çalışmalarının gece saatlerinde çevre illerden gelen arazözlerle devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, yangında yapılan incelemelere göre yaklaşık 25 hektarlık bir orman arazisinin zarar gördüğü belirtildi.