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Kastamonu'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Hasanağa köyünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Hasanağa köyünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Hasanağa köyünde Yaşar Yıldız'a ait olan ve içinde arıların bulunduğu binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını gören köylüler ve ev sahipleri, durumu hemen Daday Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden ve diğer evlere sıçramadan kontrol altın aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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