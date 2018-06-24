Kastamonu’da çıkan yangında 3 ev, 3 kuruluk, 3 ahır, 2 ambar yandı

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyü Topaloğlu Mahallesi’nde Yılmaz Özdemir’e ait evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı. İhbar sonrası olay yerine gelen Daday Belediye itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, yangına müdahalede bulundu. Giderek büyüyen yangın sonrasında yangın mahalline Azdavay, Seydiler, Ağlı ve Kastamonu’dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazözler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Yılmaz Özdemir ile Muammer Topaloğlu ve Nurettin Topaloğlu’na ait ikişer katlı 3 ev, 3 kuruluk, 3 ahır ve 2 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Daday Değirmenözü Köyü Muhtarı Satı Dolapçı, köylerinde elektrik kontağından çıktığını tahmin ettikleri yangın çıktığını belirterek, "Ev yanmaya başladığında Daday Belediyesi itfaiye ekiplerini aradım ve ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri gelip yangına müdahale ettiler. Yangın giderek büyüdü ve bunun sonucunda iki katlı 3 ev, 3 kuruluk, 3 ahır ve 2 ambar yandı. Allah’a şükür can kaybımız yok ama içerisindeki eşyalar ve malzemeler tamamen yanmıştır. Köylüler ve ben, evlerden alabildiğimiz eşyaları aldık ama köyde kullanılan bütün eşyalar ve malzemeler yanmıştır" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken yangın yerinde soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.