Kastamonu'da cinayet şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırı sonrası öldürülen Erdal Karamustafaoğlu'nun olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların, Kastamonu Adliyesinde görülecek duruşma öncesinde konuşma isteğiyle olay yerine gittikleri öğrenildi.

Olay, Topçuoğlu Mahallesi'nde bulunan katlı pazar yerindeki M.D.'ye ait iş yerinde meydana geldi. İddialara göre aralarında daha önceden husumet bulunan ve Kastamonu Adliyesinde görülecek duruşma öncesinde konuşma isteğiyle katlı pazar yerine gelen Y.P. ile İ.T. ve kardeşi T.T. ile Erdal Karamustafaoğlu (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.P. ile İ.T. ve kardeşi T.T. ile Erdal Karamustafaoğlu, birbirlerine silah çekti. Çıkan silahlı kavgada Erdal Karamustafaoğlu hayatını kaybetti. Olay sonrası Y.P. ile İ.T. ve kardeşi T.T., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından ve ifadelerden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelileri yakaladı. Cinayet şüphelileri Y.P. ile İ.T. ve kardeşi T.T. ile birlikte M.D.'de gözaltına alındı.

İddialara göre, tarafların daha önce aralarında husumet bulunduğu ve Kastamonu Adliyesinde 27 Eylül Perşembe günü görülecek dava öncesinde konuşmak için bir araya geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.