Kastamonu'da çöpten enerji üretilecek

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı görevine seçildiği gün itibariyle Katı Atık Bertaraf Tesisi'yle ilgili önemli yenilikler gerçekleştiren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çöpten elektrik enerjisi üretilmesi için kurulan tesisi inceledi. Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Düzenli Depolama Alanındaki Çöpte Oluşan Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi projesinde yapım ihalesi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilerek çalışmalar hızla başlamıştı. Tesiste gelinen nokta enerji üretimi için geri sayıma geçildiğini gösterdi.

Enerji motorlarının kurulduğu tesiste borulama ve enerji nakil hattı çalışmalarında ise sona gelindi. Sowa Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yetkilisi Engin Kısa, EPDK'dan ön lisansın alındığını ve lisans başvurusunun da yapıldığını belirterek, “Montaj çalışmalarını ay sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Firma yetkilisiyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çöpten elektrik enerjisi üretiminin Ekim 2018 içerisinde başlayacağını ve Ocak 2019 itibariyle ise tam kapasiteyle üretime geçileceğini kaydetti.

Kurulan tesiste yılda yaklaşık 8 milyon kilowatt enerji üretileceğini söyleyen Başkan Babaş, “Şu anda motorlar kurulmuş durumda. Montaj çalışmalarında ise sona gelindi. Lisans alınmasıyla birlikte çöpte oluşan metan gazıyla kurulan tesisin motorları çalışacak ve elektrik enerjisi üretimi başlayacak. Yüklenici firma Ekim 2018 itibariyle üretime başlayacak, Ocak 2019 itibariyle ise tam kapasiteli olarak elektrik enerjisi üretebilecek. Firma yaptığımız ihale şartları gereği ürettiği elektrik enerjisinden elde ettiği payın yüzde 57,25'ini Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine aktaracak. Mahalli İdareler Birliği olarak günlük yaklaşık 250 ton çöp topluyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Elektrik üretimi başladığında bir yıl içerisinde çöp toplama maliyetini elektrik enerjisinden elde edilecek katkı ile sübvanse etmeyi planlıyoruz. Her ne yaparsak Kastamonu için yapıyoruz. Türkiye'de örnek bir projeyi daha hayata geçirecek olmaktan ise mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanı ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın yaptığı incelemede firma yetkilisi Engin Kısa'nın yanı sıra KASMİB Müdürü Adnan Tot ve teknik personel de hazır bulundu.