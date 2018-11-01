Kastamonu'da Cuma günleri kurulan pazar, Adilbey Caddesi'ne taşındı

Kastamonu Belediyesi, Saraçlar Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde Cuma günleri kurulan Cuma Pazarı'nın yerini değiştirdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın yaklaşık 1,5 yıl önce başlatmış olduğu yeni alan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Cuma Pazarı'nın taşınması tamamlandı. Yıllardır Bayındır Sokak'ta 1600 metrekare alan üzerine kurulan Cuma Pazarı, eski alanından alınarak 2 bin 450 metrekare yerleşkesi bulunan Saraçlar Mahallesi Adilbey Caddesi'ndeki yeni yerine taşınacak. Yeni pazar yerinin faaliyete geçmesiyle birlikte pazarcıların, esnafın, alışveriş yapan vatandaşların ve eski alan üzerinde ikamet sahiplerinin yaşamış oldukları sıkıntılarda da sona erecek.

Cuma Pazarı, yeni alan üzerinde Cuma Namazı'nın ardından gerçekleştirilecek törenle açılacak. Cuma Pazarı'nda 23 manav, 21 tuhafiye ve 32 üretici tezgah açarak vatandaşlara hizmet verecek. Kastamonu'nun haftanın her günü bir pazarı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Her alanda esnaflarımızın en iyi şekilde hizmet verebileceği, vatandaşlarımızın ise gönül rahatlığıyla alışverişini gerçekleştirebildiği Pazar alanları oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Cuma Pazarımızın yeni alanı ilimize, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yeni pazar alanının açılışı öncesinde ise alanda incelemelerde bulundu. Alan üzerine yapılması planlanan köprüyle ilgili ve pazar alanıyla ilgili bilgiler aldı.