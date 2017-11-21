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21 Kasım 2017 18:01

Kastamonu’da dev dalgalar sahili talan etti

Kastamonu’nun Abana ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahile zarar verdi.

Kastamonu’da dev dalgalar sahili talan etti

21 Kasım 2017 18:01


Yazdan kalma havaların ardından Abana’da aralıklarla şiddetli yağış görülüyor. Havaların değişmesinin ardından Abana’da deniz sessizliğini bozdu. Sahilde yaklaşık 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar adeta sahili döverken, dev dalgaların etkisini gösterdiği Cumhuriyet Meydanı taş ve deniz suyuna büründü. Abana Belediyesine bağlı ekipler, zarar gören alanları temizlemek için uzun uğraşlar verdi.


Abana sahil kesiminin tamamında etkili olan fırtına dolayısıyla oluşan yüksek dalgalar, Abana Limanı’ndaki mendireği de aştı. Tekneler denize açılmak yerine limana yanaşmak zorunda kaldı.




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