Kastamonu’da dev dalgalar sahili talan etti

Yazdan kalma havaların ardından Abana’da aralıklarla şiddetli yağış görülüyor. Havaların değişmesinin ardından Abana’da deniz sessizliğini bozdu. Sahilde yaklaşık 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar adeta sahili döverken, dev dalgaların etkisini gösterdiği Cumhuriyet Meydanı taş ve deniz suyuna büründü. Abana Belediyesine bağlı ekipler, zarar gören alanları temizlemek için uzun uğraşlar verdi.

Abana sahil kesiminin tamamında etkili olan fırtına dolayısıyla oluşan yüksek dalgalar, Abana Limanı’ndaki mendireği de aştı. Tekneler denize açılmak yerine limana yanaşmak zorunda kaldı.