Kastamonu'da dökülen beton yola zarar verildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Kayabaşı-Ahatlar yoluna dökülen beton yola, kimliği belirlenemeyen bir araç zarar verdi.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, Araç ilçesinde yol yapım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Özel İdare ekipleri tarafından Araç ilçesine bağlı Kayabaşı-Ahatlar karayoluna beton yol döküldü. Beton yolun girişlerine yolun kullanılmaması için traktör çekildi. Buna rağmen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, yolun kullanılmaması için çekilen traktörü şarampole yuvarladı. Yolun açılması sonrası araç, bir süre beton yolda ilerledi. Yola yeni dökülen beton yol üzerinde araç izleri oluşurken, yolda da zarar meydana geldi. Olayın ortaya çıkması sonrası Araç Kaymakamlığı, sorumluların ortayı çıkması için Cumhuriyet Savcılığını suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.