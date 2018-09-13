Kastamonu'da dolu yağışı kuşları da telef etti

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'da yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı, sığırcık kuşlarının da telef olmasına neden oldu. Vali Yaşar Karadeniz, dolu yağışı nedeniyle 33 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Kastamonu'da özellikle merkez ile İhsangazi ve Araç ilçelerinde etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtına, birçok aracın ve evlerin hasar görmesine, ağaçların devrilmesine neden oldu. Ayrıca şiddetli fırtına nedeniyle özellikle köylerde çok sayıda evlerin çatısı uçtu, bazı evlerinde dış cephesinde hasarlar oluştu.

Yaklaşık 20 dakika süren ve etkili olan dolu yağışı, Karaçokak Deresi üzerinde bulunan sığırcık kuşları da etkilendi. Çok sayıda sığırcık kuşu, dolu yağışında telef olarak kaldırımlara düştü. Vatandaşlar ve belediye temizlik ekipleri, telef olan sığırcık kuşlarını kaldırımdan temizledi.

Şiddetli fırtına da bir caminin minaresi hasar gördü

Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Afşar köyündeki caminin minaresi hasar gördü. Minarenin kubbesi fırtınanın etkisi ile uçtu. Olay sırasında cami bahçesinde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. Öte yandan köy camisi de fırtınanın etkisi ile zarar gördü.

Öte yandan Vali Yaşar Karadeniz, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Bugün ilimizde meydana gelen dolu yağışında çok sayıda araç, bina ve tarım arazileri zarar görmüştür. 33 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bu afet dolayısıyla zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Araçları hasar gören ve kasko sigortası olan vatandaşlarımız Meteoroloji İl Müdürlüğünden alacakları belge ile sigorta şirketlerine başvurarak hasarlarını tazmin ettirebilirler”

Vali Karadeniz'in bu açıklamasının üzerine araçlarında hasar oluşan çok sayıda kullanıcı, kaskosu olmayan araçların da hasarlarının karşılanmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde talepte bulundu.