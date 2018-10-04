Kastamonu'da drift gösterileri nefes kesecek

Kastamonu Belediyesi'nin drift tutkunlarının talebi doğrultusunda organize ettiği ‘Drift Gösterileri', 8. Kastamonu Ahşap Fuarı kapsamında düzenlenecek.

Ankara ve İstanbul'dan yaklaşık 20 adet modifiyeli drif aracının katılacağı gösterilerde profesyonel pilotlar, Kastamonululara unutamayacakları anlar yaşatacak. 7 Ekim Pazar günü Kuzeykent Miting Alanı'nda düzenlenecek olan gösteriler saat 14.00'da start alacak. Otomobillerin asfalt üzerindeki dansını izlemek isteyen tüm drift tutkunları Pazar günü Kuzykent Miting alanını dolduracak.