Kastamonu’da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Daday Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapılan açılış töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Serginin açılışında konuşan Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Beşir, yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bu ürünlerin yılsonunda sergilendiğini söyledi.

Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi gösterileri ve saz kursu öğrencilerinin hazırladığı müzikli dinletisi sunuldu. Serginin açılış kurdelesini Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir tarafından kesildi.

Açılış kurdelesini kesen Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, serginin açılmasında ve bu el emeği göz nuru ürünlerin yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi. Sergi açılışından sonra sergi salonunu gezen protokol üyeleri ürünleri inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı. Program Halk Eğitim Merkezince yıl boyunca açılan çeşitli kursları bitiren öğrencilere sertifika verilmesi ile son buldu.