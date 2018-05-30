Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 15:00

Kastamonu’da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Daday Halk Eğitim Merkezi tarafından 2017-2018 yılı içinde açılan çeşitli kurslarda kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Kastamonu’da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

30 Mayıs 2018 15:00


Daday Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapılan açılış töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Serginin açılışında konuşan Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Beşir, yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bu ürünlerin yılsonunda sergilendiğini söyledi.


Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi gösterileri ve saz kursu öğrencilerinin hazırladığı müzikli dinletisi sunuldu. Serginin açılış kurdelesini Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir tarafından kesildi.


Açılış kurdelesini kesen Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, serginin açılmasında ve bu el emeği göz nuru ürünlerin yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi. Sergi açılışından sonra sergi salonunu gezen protokol üyeleri ürünleri inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı. Program Halk Eğitim Merkezince yıl boyunca açılan çeşitli kursları bitiren öğrencilere sertifika verilmesi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç