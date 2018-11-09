Kastamonu'da emniyet kemeri denetimleri kullanımını arttırdı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin denetimleri sonucu 2017 yılında yüzde 42 olan emniyet kemeri kullanımı, bu yıl yüzde 78'e yükseldi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk sahasında emniyet kemeri uygulaması yaptı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimleri aralıksız devam ediyor. Denetimler kapsamında 2017 yılında 706 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca jandarma ekipleri, bu yıl içerisinde de denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda 2018 yılının 10 ayında bin 518 sürücüye idari para cezası uygulandı. Yapılan bu denetimler kapsamında 2017 yılında emniyet kemeri takma oranı yüzde 42 iken 2018 yılında yüzde 78 oranına çıktı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, trafik kazası sonucu can kaybını önlemek için tüm sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmaları için denetimlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.