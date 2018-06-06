Kastamonu’da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve sevdirmek amacıyla yapılan proje kapsamında Daday Atatürk Ortaokulu, Daday Miralay Halit Bey İlkokulu, Daday İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Dr. Fahri Ecevit YBO ve Selalmaz YBO, Daday ÇPAL okullarından toplam 9 öğrenciye Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir tarafından bisiklet, bilgisayar ve çeşitli hediyeler verildi.

Daday İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törenle hediyelerine kavuşan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Tablet bilgisayarlarını Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Şube Müdürleri Gülseren Ambarcı ve Cemil Kılıç, Okul Müdürleri, Selahattin Yanık, Aydın Demiral, Sinan Aynacı, Abdulkadir Tuzcu’nun elinden alan öğrenciler, ardından Kaymakam Ömer Ahmet Özdermir’e teşekkür etmek üzere kaymakamlık makamını ziyaret ettiler. Öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Kaymakam Özdemir, öğrencilere kitap okumaya devam etmelerini isteyerek derslerinde ve hayatlarında başarılar diledi.