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Kastamonu'da etli ekmeğe coğrafi işaret alındı

Kastamonu’da Daday ilçesinde üretilen yöresel etki ekmek için coğrafi işaret alındı.

Kastamonu'da Daday ilçesinde üretilen yöresel etki ekmek için coğrafi işaret alındı.


Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden bir tanesi olan Daday Etli Ekmeğine Coğrafi İşaret alındı. Daday Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan çalışma sonucu alınan coğrafi işaret belgesi Daday Belediyesine teslim edildi. Yerli ve yabancı turistlerin en beğendiği lezzetler arasında olan ve ilçenin de tanıtımına katkı sağlayan etli ekmeğin tescilini Türk Patent Kurumu yaptı. Ayrıca etli ekmeğin yanı sıra Kastamonu'nun lezzetleri arasında yer alan Kastamonu Çekme Helvası, Taşköprü Sarımsağı, Taşköprü Kuyu Kebabı, Pınarbaşı Kara Çorba, Tosya Pirinci, Tosya Bıçkısı gibi ürünler içinde coğrafi işaret alındı.

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