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11 Ocak 2017 18:56

Kastamonu’da ev ve ambar yandı, 8 hayvan telef oldu

Kastamonu’da ev ve ambar yandı, 8 hayvan telef oldu

11 Ocak 2017 18:56

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 2 katlı ahşap ev ile 1 ambar tamamen yanarken, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Güren Bölgesi köylerinden Başköy Mahallerinden Pire Köyde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, Mevlüt Ay’a ait 2 katlı ev ile yanında bulunan 1 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aynı yangında 2 katlı olan evin alt kısmında bulunan 8 büyükbaş hayvanında telef olduğu öğrenildi. Cide Belediyesi itfaiye birimleri tarafından yangına anında müdahalede bulunulsa da, evin ahşap olması ve rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan üzücü yangın sonrası hayvanları telef olan ve olumsuz kış hava şartlarında evsiz kalan Mevlüt Ay için, Cide Dernekleri yardım çağrısında bulundu. Cide Başköy Derneği yaşanan yangın sonrası aileye yardım yapılacağını duyururken, Ovacık Köyü Derneği tarafından da aileye yardım yapılacağı belirtildi.



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