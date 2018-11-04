Kastamonu'da ev yangını

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümenler köyünde Murat Çay'a ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleriyle Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Yangında ahşap ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanın, diğer evlere sıçramadan yoğun çaba sonrası kontrol altına alınabildi.