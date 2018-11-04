İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da ev yangını

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Sümenler köyünde Murat Çay'a ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleriyle Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Yangında ahşap ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanın, diğer evlere sıçramadan yoğun çaba sonrası kontrol altına alınabildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.