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21 Aralık 2016 17:01

Kastamonu’da FETÖ’nün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon

Kastamonu’da FETÖ’nün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon

21 Aralık 2016 17:01

Kastamonu merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’nin gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adı altında gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik 10 ilde Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince (KOM) gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z., ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S.Ö., B.D., H.Y., V.Y. ve Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan diğer 18 FETÖ şüphelisinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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