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15 Temmuz 2018 16:27

Kastamonu’da fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi açıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi açıldı.

Kastamonu’da fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz 2018 16:27


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Fotoğraflarla 15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi açıldı. Daday Cumhuriyet Meydanında açılan fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, “Bir daha aziz milletimizin ve vatanımızın böyle bir alçak girişime maruz kalmamasını temenni ediyoruz. Sergimize katılan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.


Protokol üyelerinin ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı sergide, Daday Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Anı Defteri konuldu. Deftere sergiye katılanlar duygu ve düşüncelerini yazdı.




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