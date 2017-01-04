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04 Ocak 2017 16:21

Kastamonu’da geleneksel Türk okçuluğu kursu açıldı

Kastamonu’da geleneksel Türk okçuluğu kursu açıldı

04 Ocak 2017 16:21

Kastamonu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu açıldı.
Kastamonu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilerini sadece barınma ve beslenmeyle bırakmayıp aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu “Geleneksel Türk Okçuluğu” kursu açtı. Türk Okçuluğu kursunu ziyaret eden Vali Mesut Yıldırım, burada öğrencilerin göstermiş olduğu yetenekleri ve çalışmaları yakından takip etti.
Vali Yıldırım, Türklerde okçuluğun ve özellikle atlı okçuluğun önemine değinerek, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan en güzel ata sporlarından biri olarak vatandaşlara da bu sporu sevdirmek üzere imkan ve tanıtımlar gerçekleştireceklerini ifade etti. Kastamonu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun başlatmış olduğu “Geleneksel Türk Okçuluğu” kursu, 2016-2017 öğrenim yılında 18 kurs ve atölye çalışmalarından sadece biri olup Kurs Öğreticisi Cengiz Günday tarafından 50 öğrenci ile devam ediyor. Öğrenim yılı sonuna dek sürecek kurs bitiminde turnuva düzenlenip başarılı olan öğrenciler, ülke genelinde düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanacak.
Vali Yıldırım’ın ziyaretine, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Reşat Asrak ile Kurs Öğreticisi Cengiz Günday da eşlik etti.



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