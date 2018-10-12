Kastamonu'da girişimci kadınlara 39 bin 800 lira kredi dağıtıldı

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Kastamonu Mikro Finans Şubesi'ne Kastamonu Belediyesi tarafından tahsis edilen eski Belediye Binası'nda gerçekleştirilen törene Adalet Komisyonu Başkanı Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Finans Şubesi Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz'da katıldı.

Törende konuşan Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, mikro kredi uygulamasının kadın girişimciler için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Bayanların aldıkları kredilerle yöresel ürün üreteceklerini de dile getiren Köylü, “Üretilen ürünlerin pazarlanmasında Kastamonu Belediyemiz gereken desteği sağlayacak. Zaten Belediye Başkanımız, kadınlarımızı üretime katmak adına çok önemli adımlar atıyor. Bu uygulama kadınlarımızın üretime katılması, ev ekonomilerine ve il ekonomilerine katkı sağlaması adına çok önemli” diye konuştu.

Kadın Kooperatifi'nin kurulma aşamasında olduğunu yineleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, mikro krediyle üretime kazandırılan kadınların ürünlerinin pazarlanması noktasında atılan bu adımın çok önemli olduğunu kaydetti. Kastamonu Belediyesi'nin de kooperatifin ortağı olduğunu dile getiren Başkan Babaş, “Verdiğimiz bu kredilerle bayanlarımızı üretime kazandırıyoruz. Gerçekten birbirinden kıymetli ürünler kadınlarımız tarafından üretiliyor. Önümüzdeki süreçte Topçuoğlu Pazaryerinde Pazar günleri Kadınlar Pazarı kuracağız. Pazar günü kadın girişimcilerimiz ellerinde hangi yöresel ürünler varsa onu satabilir. Araya aracı konulmadan ürünler satılacak. Bizler kadın girişimcilerimize direkt satış imkanı vereceğiz. İnanıyorum ki kadınlarımızın üretime katkı kurmalarını sağlayacağız. Üreten kadınlarımızın ürünleri değerlenecek. Satın noktalarında ürünler iyi satılırsa bu iş dört dörtlük yapılacaktır. Ayrıca Nasrullah Meydanı üst kısmına Ticaret Odamızın bulunduğu arada tarihi dokuya uygun Kastamonu Kadın Kooperatifi Satış Merkezi'de kuracağız. İnşallah önümüzdeki süreçte hem üretim hem de pazarlayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından girişimci kadınlara mikro kredileri takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi.