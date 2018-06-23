Kastamonu’da halen devam eden yangında 6 ev yandı

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç Köyünde Söğüşler Mahallesinde Nuri Özkan’a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan diğer evlere de sıçradı. Alev topuna dönen yangına Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu Pınarbaşı, Daday, Devrekani, Ağlı ve Kastamonu’dan da yardım istendi. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği yangın mahallinde şuana kadar İsmail Özkan, Nuri Özkan, Mustafa Özkan, Osman Mısır ve Süleyman Özkan’a ait 6 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangın nedeniyle büyükbaş hayvanlarında telef olduğu öğrenildi.

Köylülerinde destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekipleri, halen devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Köye giden jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.