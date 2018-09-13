Kastamonu'da hayvan hastalıkları hakkında açıklama

Son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden, farklı yerlerde tespit edilen Şap ve Şarbon hastalıkları konusunda açıklama yapan Kastamonu İl Tarım Ve Orman Müdürü Osman Yaman, ilde hastalıklarla ilgili bir vak'aya rastlanmadığını söyledi.

Şarbon ve Şap hastalıklarının hayvancılığın yapıldığı illerde kendini göstermesiyle beraber hayvan üreticilerinin satış yapmaları için Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri çalışmalarının sürdürüyor. Kastamonu ilinde herhangi bir şarbon veya şap hastalığının olmadığını söyleyen Kastamonu İl Tarım Ve Orman Müdürü Osman Yaman, “Kastamonu ilinde son bir yılda büyükbaş hayvan sayısı 40 bin arttı. Şu an 300 binin üzerinde hayvan sayımız var. İlimizde bugün itibariyle herhangi bir hastalık söz konusu değil. Şarbon şap hastalığı yok. Hayvan pazarlarımız açık. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bununla ilgili çıkan bazı haberlerin yanlış olduğunu vurguluyoruz, altını çiziyoruz. Biz ilimizde hayvancılığa çok önem veriyoruz. İlimiz hayvancılığın ön planda olduğu bir il. O nedenle aşılamalarımızı ve kontrollerimizi çok sıkı yapıyoruz. İlimizde kurban döneminde özellikle Trakya sevkinde belli bir dereceyi yakalıyoruz. İlimizdeki buzağı ölümleri Türkiye ortalamasının çok altında 0,5” dedi.

“Bizim ilimizde endişelenecek bir durum söz konusu değil”

Kastamonu ilinde endişelenecek bir durum olmadığı ifade eden Osman Yaman, “Hastalığın olduğu iller hayvan pazarlarını kapattı. Oralardan sevk söz konusu değil. Bizde hayvan pazarlarına giriş ve çıkışlarda kontrollerini yapıyoruz. Herhangi bir şüpheli durumun olması durumunda gerekli incelemeyi yapıp gerekeni yapıyoruz. Aşılamalarımız devam ediyor, kulak küpesi çalışmaları devam ediyor. Bu konuya biz çok önem veriyoruz. Bizim ilimizde şu anda endişelenecek bir durum söz konusu değil. Veteriner hekimler hayvan pazarını girişinde kontrollerini yaparlar. Sevk bölgesi yoksa kulak küpesi yoksa aşısı eksikse herhangi bir şüpheli durum yani hayvanın ateşi varsa zaten kabul edilemez. Bunların sevklerini zaten vermezler. Pazara hayvan girişinde dezenfekte işlemleri yapılır” şeklinde konuştu.

Yaman, “Şap aşılama kampanyası yılda iki kere yapılıyor. İlkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasına 17 Eylül'de başlıyoruz. İlçelerimizle beraber çünkü merkezle beraber 20 ilimiz var. Aşılarımız geldi yerlerine ulaştı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta başlayacağız aşı çalışmalarımıza. Çok hızlı bir şekilde yapıp bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.