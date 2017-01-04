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04 Ocak 2017 16:01

Kastamonu’da hedef Dünya Yaşlı Rehabilite Merkezi haline gelmek

Kastamonu’da hedef Dünya Yaşlı Rehabilite Merkezi haline gelmek

04 Ocak 2017 16:01

DÜNYAK Genel Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a Sağlıklı ve Yaş Dostu Kastamonu projesini anlattı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlıklı ve Yaş Dostu Şehirler Projesi kapsamında ‘Her yaşta yaşanabilir Kastamonu’ sloganıyla yola çıkan Dünya Yaşlanma Konseyi Genel Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, hazırladıkları projeyle ilgili Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a brifing verdi. Belediye toplantı salonunda gerçekleşen proje sunumunda Dr. Aydın, Mahalli İdareler ve Eğitim Merkezi’ne Ulusal Yaşlı Enstitüsü kurmak için talip olduklarını vurguladı.
Hükümetin 2023 hedefleri doğrultusunda Yaşlılık Enstitüsü kurma girişiminin olduğunun da altını çizen Dr. Kemal Aydın, “Hükümet yetkililerimizle de Ankara’da görüşmelerimiz olacak. Konuyu onlara da anlatacağız. Hazırlanan proje bölgenin projesi olacağı gibi bu alanda Kastamonu’yu marka yapacak. Hedefim ekonomi formunun yapıldığı Davos gibi Ilgaz’da Dünya Yaş Formu’nu gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda hızla adımlar atılması için destek bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte Dünya Sağlık Örgütü Türkiye yetkilileriyle ilimizdeki paydaş kuruluşlarımızın iyi niyet sözleşmesi imzalayarak hükümetimizin ve fonların destekleriyle projeyi başlatmak istiyoruz. Hayalimiz Kastamonu’muzu Sağlık Dostu Marka Şehir olarak dünyaya tanıtabilmektir. Kuracağımız Dünya Yaşlılık Üniversitesiyle gerekli tüm araştırmaların yapılmasını da amaçlıyoruz. Biz sizlerden Kastamonu Yaşlılık Araştırma Merkezi kurmamız noktasında ve projemizin manevi anlamda destekçi olmanızı istiyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın yaşlılara yönelik projelerini de yakından takip ettiğini belirten Dr. Aydın, “Kastamonu Belediyesi Yaşlı Bakım Hizmetleri merkeziyle ilgili bazı araştırmalar yaptım. Gerçekten sadece ülkemiz değil dünya çapında örnek bir hizmet veriliyor. Ülkemizde en yaşlı nüfusun yaşadığı bölgemize, memleketimize bizlerde sizler gibi hizmet etmek istiyoruz. 18-24 Mart yaşlılar haftasında ilimizde Yerel Yönetimler Yaşlı Hizmetleri şurası düzenlemeyi de hedefliyoruz. Yaptığınız çalışmalardan ötürü sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Türk Milletinin ecdadına sahip çıkan bir yapısının olduğunu belirten Belediye Başkanı Tahsin ise, “Bizler yaşlılarımıza borçluyuz. Bu borcumuzu ödemek için elimizden gelen hizmeti veriyoruz. Yaşlı Bakım Hizmetlerimiz gerçekten çok titiz ve özenle çalışıyor. Yaptığım incelemelerde de yaşlılarımızın verilen hizmetten bir hayli memnun olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Anlattığınız proje gerçekten çok güzel. Elimizden gelen desteği vereceğimizden şüphemiz olmasın. Kastamonu’muza değer katacak her türlü projenin arkasındayız. İlimizde Yaşlılık Araştırma Merkezi kurmanız için gerekli yeri bizler sizlere göstereceğiz. Bu süreçte elimden gelen desteği sağlayacağım. Kastamonu hazırladığınız proje için biçilmiş kaftandır” şeklinde konuştu.



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