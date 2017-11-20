Kastamonu Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilciliğince organize edilen sabah sporu çalışmaları uzman antrenör nezaretinde haftanın üç günü yapılıyor. Salı, Perşembe günleri sabah 06.30-07.30, Cumartesi günü sabah 07.00-08.00 saatleri arasında yapılan sabah sporuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Eğlence ve sağlığı kendi bünyesi içinde aynı zamanda gerçekleştirmeyi amaç edinen HİS, her kesimden çalışan ve emekli vatandaşların katıldığı çalışmalarla eğlenceli ve renkli görüntüler oluşturuyor.

Üç haftada bir spor sonrası geleneksel hale getirilen sabah kahvaltısına katılan HİS ekibi, hem sohbet imkanı buluyor hem de birlik ve beraberliğin kaynaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sağlıklı yaşam için sporun vazgeçilmez olduğunu dile getiren Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Cemil Pattabanoğlu, “Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkıları ile haftanın üç günü uzman antrenör nezaretinde Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda çalışmalarımız başladı. Her yaş kesiminden bay-bayan olmak üzere tüm halkımızı sağlıklı bir yaşam için HİS’le spor yapmaya davet ediyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Erdoğan Akbıyık’a ve personeline sunulan imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.