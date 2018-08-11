Tır, yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolunda Ümit K. idaresindeki 37 BG 119 plakalı hurda yüklü tır, Kurubenzinlik Kavşağında virajı alamayarak yoldan çıktı ve kaldırıma çarptı. Ardından devrilen tır, birden alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan tıra müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri ise, kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü Ümit K.’yi Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tır yangını nedeniyle emniyet güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken Kastamonu-İstanbul karayolu ise kısa süreliğine kapandı. Kepçe yardımıyla yola savrulan hurda parçalar bir yere toplandıktan sonra yol, tek şeritli olarak araç trafiğine açılabildi. Olay yerine getirilen vinç yardımıyla, etrafa savrulan hurdalar toplanarak başka bir tıra nakledildi.