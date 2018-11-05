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Kastamonu'da İhlas Vakfından "Bir Aşk Hikayesi” konferansı

İhlas Vakfı Kastamonu Sıla Öğrenci Yurdu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının aylık konferanslarının ilki gerçekleştirildi.


2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ilk aylık konferansına İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Yardımcısı Sefer Koçyiğit katıldı. Sıla Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Sefer Koçyiğit öğrencilere aşkın çeşitlerinin farklı olduğu konusunda bilgi verdi. “Bir Aşk Hikayesi” konulu konferansta konuşan Eğitimci Sefer Koçyiğit, aşkın çeşitlerini anlatarak, “Aşkın karşılıksız olması gerekir, burada zirve ilahi aşktır” dedi.


Yunus Emre'den, Fuzuli'den, Yavuz Sultan Selim'den örnekler veren Koçyiğit, Leyla ile Mecnun menkıbesinden hareketle ilahi aşkı anlattı. Öğrencilerinde yoğun katılım gösterdiği konferans öğrencilerin ilgisini çekti. Program Yurt Müdürü Enis Köklü'nün yaptığı teşekkür konuşmasından sonra öğrenci ve misafirlere ikramla sona erdi.

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