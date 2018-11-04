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Kastamonu'da iki ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Dursun köyünde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Dursun köyünde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Dursun köyü Gerçek Mahallesi'nde Mehmet Aydın'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi kapladı. Yangın büyüyerek, Ali Aydın'a ait ahşap eve de sıçradı. Bozkurt Belediyesi, Abana Belediyesi ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, Mehmet Aydın ve Ali Aydın'a ait iki ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında, İsmail Aydın ve Ayşe Çınar'a ait evler de hasar gördü.


Yangın sırasında köylüler de yangına ellerindeki bakraçlarla su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı.

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