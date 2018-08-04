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04 Ağustos 2018 14:16

Kastamonu’da iki kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kastamonu’da Hacıbey Kavşağında iki kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kastamonu’da iki kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

04 Ağustos 2018 14:16


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Hacıbey Kavşağında İdris İsmailoğlu (19) idaresindeki 37 SK 510 plakalı otomobil ile Hüseyin Demirsoy (55) yönetimindeki 34 LP 1387 plakalı otomobil çarpışmış, yaşanan feci kazada Yadigar İsmailoğlu (49) olay yerinde hayatını kaybetmişti.


Kaza sonrası Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan Yadigar İsmailoğlu’nun oğlu 16 yaşındaki Semih İsmailoğlu’da, tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, feci kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, iki otomobilin trafik ışıkları bulunan kavşakta çarpışması ve daha sonra araçlardan birinin devrilmesi yer alıyor.


Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan İdris İsmailoğlu, Tülin İsmailoğlu (28), Elif Eslem Kebelioğlu (5) ve Muhammet İlgeç (18)’in tedavileri Kastamonu Devlet Hastanesinde devam ediyor. Ayrıca Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılan diğer yaralılar Hüseyin Demirsoy, Nurdan Demirsoy (53), Saliha Demirsoy (43), Kaan Demirsoy (18) ve Merve Demirsoy’unda tedavileri sürüyor.




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