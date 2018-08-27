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27 Ağustos 2018 13:23

Kastamonu’da iki kişinin öldüğü cinayet anı güvenlik kamerasında

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dün gece meydana gelen ve iki kişinin öldüğü cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kastamonu’da iki kişinin öldüğü cinayet anı güvenlik kamerasında

27 Ağustos 2018 13:23

Cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Kastamonu’nun Tosya ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerine göre, meydana gelen silahlı çatışma anında iddialara göre halen firari olan H.Ö. isimli şahıs ile olayda hayatını kaybeden M.K. ve M.P. sözlü münakaşa yaşıyorlar. Daha sonra olayda hayatını kaybeden şahıslardan biri belinden kurusıkı tapanca olduğu söylenen silah ile diğer şahsın ayaklarına ateş ediyor. Bu durum karşısında H.Ö. isimli şahıs oğluna ateş edildiğini görünce ateş eden şahsa ve diğer kişilere ateş ediyor. Olay sonrası M.K. ve M.P. hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.


Olay sonrası kaçan H.Ö.’nün emniyet güçleri tarafından aranmasına devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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