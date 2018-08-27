Kastamonu’da iki kişinin öldüğü cinayet anı güvenlik kamerasında

Cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerine göre, meydana gelen silahlı çatışma anında iddialara göre halen firari olan H.Ö. isimli şahıs ile olayda hayatını kaybeden M.K. ve M.P. sözlü münakaşa yaşıyorlar. Daha sonra olayda hayatını kaybeden şahıslardan biri belinden kurusıkı tapanca olduğu söylenen silah ile diğer şahsın ayaklarına ateş ediyor. Bu durum karşısında H.Ö. isimli şahıs oğluna ateş edildiğini görünce ateş eden şahsa ve diğer kişilere ateş ediyor. Olay sonrası M.K. ve M.P. hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Olay sonrası kaçan H.Ö.’nün emniyet güçleri tarafından aranmasına devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.