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04 Ağustos 2018 10:44

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

04 Ağustos 2018 10:44


Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Sinop’a giden Hüseyin Demirsoy (55) idaresindeki 34 LP 1387 plakalı otomobil ile Kastamonu il merkezinden sahil bölgesine İdris İsmailoğlu (19) yönetimindeki 37 SK 510 plakalı otomobil, Hacıbey Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan birisinin motoru da yerinden fırladı.


Adeta can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü İdris İsmaoğlu ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tülin Kebelioğlu (18), Semih İ. (16), Muhammed İlgeç (18) ve E.E.K.(5), Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılırken, 49 yaşındaki Yadigar İsmailoğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca diğer araçta yaralanan sürücü Hüseyin Demirsoy ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nurdan Demirsoy (53), Saliha Demirsoy (43), Kaan Demirsoy (18) ve Merve Demirsoy da, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, etrafa savrulan malzemeleri topladı. Kaza yapan araçlar, çekiciyle olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.


Olay yerinde hayatını kaybeden Yadigar İsmailoğlu’nun cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına konularak Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, hayati tehlikesi bulunan yaralılar yoğun bakım ünitesine alındı.


Öte yandan polis ekiplerinin incelemesinin ardından karayolları ve belediye ekipleri, araçlardan yola savrulan parçaları ve malzemeleri temizledi.




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