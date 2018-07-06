Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunun 5’inci kilometresinde Nazım Kalender idaresindeki 37 AT 310 plakalı otomobil ile Muhammet Özer yönetimindeki 06 EB 326 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Nazım Kalender (65) ile Muhammet Özer (29) ve Çağrı Kalender (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Çağrı Kalender’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak araçların çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekilmesini sağladı.