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24 Ağustos 2018 12:46

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

24 Ağustos 2018 12:46


Edinilen bilgiye göre, Karabük Eflani istikametinden Daday yönüne giden Gökhan Ç. (24) yönetimindeki 37 DT 330 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Eyüp Ş. (65) idaresindeki 35 AV 4956 plakalı otomobil çarpıştı. Daday’da Bolatlar köyü yol ayrımında yaşanan kazada çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçların sürücüleri Eyüp Ş. ile Gökhan Ç. ve araçlarda bulunan Nurşen Ç. (28), E.H.Ç. (2), Sefa F. (34) ve Ramazan Ö. (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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