Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde bulunan Şadibey Çiftliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Sıcak (40) idaresindeki 34 LV 5237 plakalı otomobil ile Oya Kaçar (43) yönetimindeki 06 DZ 9088 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri İrfan Sıcak ile Oya Kaçar ve araçlarda yolcu olarak bulunan Elif Sıcak (8), Nisanur Sıcak (9), İlayda Sıcak (13), Saliha Sıcak (41), Nisa Yazar (36) ve Seniha Kurtoğlu (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.