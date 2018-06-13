Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 02:54

Kastamonu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.

Kastamonu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

13 Haziran 2018 02:54


Edinilen bilgiye göre, Daday-Eflani kara yolu Demirce Köyü Mevkiinde Daday istikametinden Eflani istikametine seyir halinde olan Erol Demirci (42) idaresindeki 78 SS 021 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sezer Ceylan (61) yönetimindeki 34 NZ 2490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada araçlar çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada aracın altında kalan Erol Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Sezer Ceylan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ceylan (41), Rafet Ceylan (66) ve Hüsrev Çınar (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Erol Demirci’nin cenazesi ise, Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç