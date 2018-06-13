Kastamonu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Daday-Eflani kara yolu Demirce Köyü Mevkiinde Daday istikametinden Eflani istikametine seyir halinde olan Erol Demirci (42) idaresindeki 78 SS 021 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sezer Ceylan (61) yönetimindeki 34 NZ 2490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada araçlar çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada aracın altında kalan Erol Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Sezer Ceylan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ceylan (41), Rafet Ceylan (66) ve Hüsrev Çınar (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Erol Demirci’nin cenazesi ise, Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.