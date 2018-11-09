Kastamonu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesi amacıyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte İnebolu ve bağlı köylerinde daha önce tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 587,98 gram kubar esrar, 100 gram kenevir bitkisi tohumu, 150 adet esrar paketleme poşeti, 9 adet Lyrica uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 17 adet tabanca fişeği ile 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişide gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.