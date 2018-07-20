Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 17:28

Kastamonu’da karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Kastamonu’da karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

20 Temmuz 2018 17:28


Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen Metin Y’ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BE 1059 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Metin Y, yere düşerek yaralandı. Osmanlı Aile Çay Bahçesinde bulunan vatandaşlar yardıma koşarak, olayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ve emniyet güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yerde yatan Metin Y’ye ilk müdahalede bulunarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Metin Y’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç