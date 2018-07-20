Kastamonu’da karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen Metin Y’ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BE 1059 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Metin Y, yere düşerek yaralandı. Osmanlı Aile Çay Bahçesinde bulunan vatandaşlar yardıma koşarak, olayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ve emniyet güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yerde yatan Metin Y’ye ilk müdahalede bulunarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Metin Y’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.